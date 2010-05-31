Житомирщина: від вибуху газового балону постраждало 3 осіб
17:38, 31 травня 2010Країна
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Отримали опіки
У смт. Головинt Черняхівського району Житомирської області учора ввечері у квартирі на першому поверсі двоповерхового житловоuj будинку через розгерметизацію побутового газового балону стався вибух газоповітряної суміші без послідуючого горіння.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок вибуху постраждало троє осіб, з них одна дитина 2006 р.н., яких з опіками в стані середнього ступеню тяжкості госпіталізовано до опікового центру Житомирської обласної лікарні.
Несучі конструкції будинку внаслідок вибуху не зруйновані.
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