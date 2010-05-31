Державний фармакологічний центр очолив Бліхар

Державне підприємство “Державний фармакологічний центр” очолив Василь БЛІХАР, який до цього працював на посаді начальника Управління охорони здоров`я Тернопільської міської ради.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров`я України.

В.БЛІХАР призначений на посаду директора Державного фармакологічного центру за результатами конкурсу на заміщення вакантної посади.

До цього часу Державний фармакологічний центр очолював Віктор ЧУМАК.

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Державний фармакологічний центр" Міністерства охорони здоров`я України є уповноваженою МОУ спеціалізованою експертною установою у сфері реєстрації та контролю за обігом лікарських засобів в межах, передбачених Законом України "Про лікарські засоби".

Державний фармакологічний центр знаходиться у державній власності, яка входить до сфери управління МОЗ і утворена шляхом реорганізації Державного науково-експертного центру лікарських засобів.

Згідно зі своїм статутом, Державний фармакологічний центр проводить експертизи матеріалів щодо створення, виготовлення (виробництва), доклінічного вивчення лікарських засобів, клінічних випробувань, нормативно-аналітичного забезпечення, у тому числі експериментальна перевірка або додаткові випробування, включаючи інспекційні перевірки щодо умов виробництва лікарських засобів, які подаються для державної реєстрації, організацій, установ тощо, які здійснюють доклінічні та клінічні випробування лікарських засобів, у тому числі їх атестацію, для надання висновків про можливість державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, а також експертизи всіх змін, які передбачається внести до реєстраційних документів протягом дії реєстраційного посвідчення.

Крім того, центр здійснює фармакологічний нагляд за лікарськими засобами, у тому числі за побічними реакціями/діями зареєстрованих в Україні лікарських засобів (організація та здійснення фармаконагляду) та надання пропозицій МОЗ про порядок здійснення цього нагляду та повну або тимчасову заборону застосування лікарських засобів.

Центр також здійснює післяреєстраційний нагляд за зареєстрованими в Україні лікарськими засобами разом з Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів щодо їх якості та надання пропозицій МОЗ відносно повної або тимчасової заборони їх застосування.