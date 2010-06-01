На Чернігівщині пройшло міжнародне дитяче свято

На Чернігівщині завершилося міжнародне дитяче свято "Слов’янської дружби джерело - 2010", що цього року було присвячене 65-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як повідомили УНІАН в Управлінні освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації, учасниками свята, що тривало упродовж двох днів, стали дитячі та офіційні делегації України, Російської Федерації і Білорусі. Українська сторона цього року була господарем і організатором свята.

Розпочалося свято у Чернігові. Дитячі делегації Брянської та Гомельської областей ознайомилися з пам’ятками Чернігова, відвідали урочисту лінійку слави на пагорбі біля Вічного вогню, присвячену 65-річчю перемоги. А також взяли участь у ярмарку ремесел з презентацією майстер-класів з карвінгу, тістопластики, вишивки стрічками, художньої кераміки, паперової пластики та фітодизайну.

Другий день свята урочисто розпочався біля Монумента Дружби у с.Сеньківка Городнянського району. На святковому концерті виступили дитячі творчі колективи з України, Білорусі та Росії.

У заході також взяли участь офіційні делегації трьох держав на чолі з заступником голови Чернігівської облдержадміністрації Віктором ТКАНКОМ, заступником голови облвиконкому Гомельської області Петром КИРИЧЕНКОМ та заступником губернатора Брянської області Олександром МАКАРОВИМ. З українськими, російськими та білоруськими дітьми зустрілися ветерани Великій Вітчизняній війни трьох держав.

Свято завершилось церемонією передачі символу фестивалю. У 2011 році приймаючою стороною буде Брянська область Російської Федерації.

Традиційне дитяче свято "Слов’янської дружби джерело" приурочене до Міжнародного дня захисту дітей і проводиться з метою розвитку подальшого співробітництва між Україною, Російською Федерацією, Республікою Білорусь, поглиблення міжнародної співпраці у сфері освіти.