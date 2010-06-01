1 червня у всьому світі відзначається День захисту дітей

У перший день літа в багатьох країнах відзначається Міжнародний день дітей (International Children`s Day).

Міжнародний день дітей - одне з найстаріших міжнародних свят. Рішення про його проведення було ухвалене в 1925 році на Всесвітній конференції, присвяченій питанням благополуччя дітей, в Женеві. Історія замовчує, чому це дитяче свято було вирішено відзначати саме 1 червня.

За однією з версій, в 1925 році Генеральний консул Китаю в Сан-Франциско зібрав групу китайських дітей-сиріт і влаштував для них святкування Дуань-у цзе (Фестивалю човнів-драконів), дата якого якраз припала на 1 червня. Завдяки щасливому випадку, день співпав і з часом проведення "дитячої" конференцією в Женеві.

У Міжнародного дня дітей є прапор. На зеленому фоні, символізуючому зростання, гармонію, свіжість і родючість, навколо знаку Землі розміщені стилізовані фігурки — червона, жовта, синя, біла і чорна. Ці людські фігурки символізують різноманітність і терпимість. Знак Землі, розміщений в центрі, - це символ нашого загального дому.

Цікаво, що це свято активно підтримали в країнах, що вибрали соціалістичний шлях розвитку.

Так, в епоху існування Радянського Союзу 1 червня в школах починалися літні канікули. Міжнародний день захисту дітей відзначали дискусіями про права і благополуччя дітей, проводили покази нових дитячих художніх фільмів і телепередач, влаштовували спортивні змагання для дітей, часто запрошуючи до участі і батьків.

Нагадаємо, що День захисту дітей в Києві відсвяткують 5 червня.

korrespondent.net