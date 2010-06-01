В Одесі відкрилася сучасна лабораторія для дітей-інвалідів

В Одесі урочисто відкрилася сучасна клініко-діагностична лабораторія для дітей-інвалідів.

Як передає кореспондент УНІАН, на церемонії керівник муніципального управління охорони здоров`я Олена ЯКИМЕНКО заявила, що «у новій клініко-діагностичній лабораторії медики безкоштовно досліджуватимуть стан здоров`я дітей-інвалідів, що направляються міськими медустановами, і направлятимуть їм результати обстежень і проведених аналізів».

Напередодні Міжнародного дня захисту дітей, додала О.ЯКИМЕНКО, «зібрано списки всіх дітей, зареєстрованих одеськими медустановами. І тепер за направленням педіатрів діти-інваліди зможуть у разі необхідності проходити повне обстеження та інші процедури».

«Проект реалізовано спільно з міською владою на рівні світових стандартів, - наголосила голова правління організації взаємодопомоги і підтримки інвалідів «Добре Серце» Людмила СИСА. – У приміщеннях встановлено унікальне автоматизоване обладнання європейського зразка, якого поки немає в інших медустановах України».

Фірма – представник заводу-виготовлювача дала нам розстрочку на три роки як організації інвалідів, щоб ми сьогодні могли представити це обладнання і виконувати на ньому дослідження, додала Л.СИСА, уточнивши, що станом на 31 травня в Одесі зареєстровано 2,5 тисячі дітей-інвалідів, більшості з яких надають допомоги співробітники науково-практичного медичного центру «ІБІС».

«Мерія Одеси надала для роботи новій медустанові один з корпусів лікарні за орендну платню розміром 1 гривня на рік, - зазначила співробітник відділу у справах інвалідів Департаменту управління праці і соціального захисту міськради Регіна НІКОЛАЄВА.