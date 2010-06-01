Для хорошої фігури - 2 склянки молока

Жінки, які щодня займаються силовими вправами, а потім випивають дві великі склянки молока, втрачають більше жиру і швидше нарощують мускульну силу, повідомляють канадські фізіологи Університету Макмастер. Силові тренування не типові для жіночого вибору, говорять фахівці, але користь для здоров`я від них величезна: вони підвищують міцність кісток, мускульну силу і нормальні процеси метаболізму, на які інші види фізичних вправ не здатні.

Раніше було доведено, що молоко збільшує масу м`язів і сприяє втраті жиру у чоловіків. Жінки ж як правило не тільки уникають силових тренувань, але також схильні вживати менше молочних продуктів, помилково вважаючи, що вони приводять до зайвої ваги через високий вміст жирів.

Позитивна дія молока на м`язи і вагу багато в чому полягає в корисній комбінації кальцію, високоякісного білка і вітаміну D, пояснюють учені. У зв`язку з одержаними висновками клініцисти встановили, що регулярні фізичні вправи з силовим навантаженням і вживання молока в значній мірі покращують фігуру і підтримують жіноче здоров`я.

ami-tass.ru