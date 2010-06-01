Президент привітав українців з Міжнародним днем захисту дітей

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав українців з Міжнародним днем захисту дітей.

У своєму привітанні глава держави зазначив, що “щасливі діти сьогодні – це щаслива та сильна держава в майбутньому. Водночас саме діти найбільше потребують опіки та захисту, підтримки та повсякденної турботи дорослих. Забезпечення гідного рівня життя маленьких українців, їхніх прав на здоров`я, освіту, дозвілля – це наш загальнодержавний обов`язок. Адже суспільство, в якому діти не розглядаються як найвища цінність, – неповноцінне суспільство, а країна, яка не турбується про завтрашній день своїх маленьких громадян, – приречена країна”.

В.ЯНУКОВИЧ побажав дітям, щоб кожен день був для них радісним, сповненим новими сподіваннями і здобутками. “Ваші усмішки, захоплені допитливі очі – це те, заради чого ми, дорослі, живемо на землі”, - зауважив Президент у привітанні, обнародуваному на його офіційному сайті.

В.ЯНУКОВИЧ подякували усім, хто щоденно віддає свої сили, всього себе вихованню дітей, – батькам, працівникам освіти, медицини, соціальної сфери. Особливу вдячність він висловив людям, які піклуються про дітей-інвалідів та дітей, які залишилися без батьківського піклування.

Президент побажав українцям миру, злагоди, здоров`я й здійснення усіх заповітних мрій.