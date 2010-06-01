У Вінницькій області п’ятеро осіб отруїлися грибами
10:38, 01 червня 2010Країна
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Сім’ю госпіталізовано
У Вінницькій області п’ятеро осіб отруїлися грибами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба Головного управління МНС у Вінницькій області.
31 травня о 22.30 до інфекційного відділення Мурованокуриловецької лікарні було госпіталізовано сім’ю у складі 5 осіб (із них одна дитина 2009 р.н.), мешканці с. Конищів, які їли дикорослі гриби. Стан здоров’я потерпілих задовільний.
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