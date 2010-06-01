Всеукраїнський портал національного усиновлення Sirotstvy.net, журнал “Твой малыш” і Фонд Ріната Ахметова “Розвиток України” відкривають фотовиставку “Побачити серцем”

Сьогодні, 1 червня, до Міжнародного дня захисту дітей Всеукраїнський портал «Сирітству – ні!», журнал «Твой Малыш» та фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» відкривають фотовиставку «Побачити серцем». На фотовиставці будуть представлені роботи п’яти українських фотографів: Дар’ї Павлової, Олександра Індичого, Ганни Гордійчук, Марини Карпій та Дмитра Ларіна, які відвідали дитячі будинки в різних регіонах України та передали за допомогою фото свої враження та своє бачення дітей-сиріт.

Мета виставки – привернути увагу суспільства до проблеми сирітства в Україні та допомогти дітям здійснити свою заповітну мрію – знайти маму і тата.

Виставка буде відкрита з 1 по 10 червня 2010 року в галереї Bottega за адресою: Київ, вул. Михайлівська 22б . Вхід вільний.

Запрошуємо Вас на урочисте відкриття 1 червня о 18-00 .

На урочистому відкритті буде присутній Міністр України у справах дітей, молоді та спорту Равіль Сафіуллін , заступник міністра Світлана Толстоухова, представники профільних міністерств та комітетів ВР.

По завершенню урочистого відкриття відбудеться закрита вечірка, на якій діти-сироти зможуть поспілкуватися та заспівати караоке зі своїми кумирами: Анастасією Приходько, Віталієм Козловським, Євгенією Власовою, Василем Бондарчуком та іншими зірками української естради. Незважаючи на мовний бар’єр, до свята приєднається закордонний гість ІННУСА ДАВУДА та заспіває з малюками свій хіт Digi Digi . Ведучі вечора – Тала Калатай та Тетяна Гончарова.

Серед інших гостей – Катерина Серебрянська , Ганна Бублік, Олег Чорний, Олександр Воєвуцький, Міка Ньютон, Ольга Сумська, Дмитро Клімашенко, Володимир Вірчіс, Дядя Жора, Сергій Костецький, Тимофій Нагорний, Інна Цимбалюк, Женя Фокін та ін..

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