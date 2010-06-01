Діагностуємо хвороби ...по волоссю

Волосся – показник здоров`я організму. По них можна визначити багато хвороб. Наприклад, анемію. Нам потрібне залізо для виробництва червоних кров`яних тілець, які переносять кисень. Дефіцит заліза в організмі приводить до розвитку анемії, тобто, недокрів`ю. В результаті менша кількість кисню доставляється до шкіри голови. Від цього страждають фолікули і звідси випадіння волосся. Допоможе курс добавок із залізом, а склянка апельсинового соку поліпшить засвоєння заліза. Тоді волосся відросте.

Далі – розлади травлення. Волосся гірше росте при недостатньому харчуванні. Це ж приводить до гіршого надходження крові до шкіри голови. Волосся втрачає блиск і випадає. Люди, що різко скидають вагу, або обмежують споживання калорій, можуть мати тьмяне, мляве волосся. Випадання волосся рідко стає постійним явищем, проте збалансований раціон життєво необхідний для здоров`я волосся. Волосся складається з протеїнів. Тому вживання протеїнів дуже важливе.

Полікістоз яєчників розвивається, коли у жінки надлишок чоловічих гормонів, які можуть привести до випадання волосся по лінії їх росту (на скронях і над лобом). При цьому волосся починає рости на тілі. Спеціальна гормональна терапія повинна допомогти справитися з цим явищем. Незайвим буде і масаж голови для поліпшення притоку крові до коріння волосся.

Проблеми з щитовидною залозою. Втрата волосся буває однією з перших ознак такого роду проблем. Залежно від активності залози регулюється обмін речовин і цикл росту волосся. Саме волосся випадає на всій поверхні голови (збоку, ззаду, спереду). Тут теж потрібне серйозне медикаментозне лікування.

Одна з найпоширеніших причин передчасного посивіння волосся – стрес. Гормони, що викидаються в організмі в моменти стресу, впливають на процес засвоєння вітамінів групи В, які необхідні для пігментації волосся. Стрес може бути причиною утворення лисини. У таких випадках експерти радять, в першу чергу, освоїти техніку релаксації, а не купувати дорогі ліки від облисіння. На допомогу прийде вітамінний курс з упором на групу В.

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