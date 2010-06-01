У Чернігові хочуть збільшити кількість зон, де не курять

У Чернігові обласний осередок громадської організації "Демократичний альянс" пропонує збільшити кількість зон у місті, де заборонено куріння.

Про це УНІАН повідомив керівник обласного осередку організації Ігор АНДРІЙЧЕНКО.

"Демократичний альянс" виступає з ініціативою, аби міська рада ухвалила рішення про розширення зон, вільних від тютюкуріння у нашому обласному центрі", - сказав він.

За словами І.АНДРІЙЧЕНКА, наразі йдеться про повну заборону куріння на територіях, що прилягають до дитячих закладів і майданчиків, навчальних закладів, закладів фізичної культури та 10 метрів від зупинок громадського транспорту. Також передбачається облаштування спеціально відведених зон для куріння у парках і скверах міста.

"Усім відомо про шкідливість тютюнокуріння не лише для самих курців, а й навіть для оточуючих. Наша мета зробити Чернігів здоровим та більш привабливим для гостей міста", - заявив І.АНДРІЙЧЕНКО.

Представники громадської організації вважають, що це рішення міської ради не потребує додаткових коштів для реалізації, а його впровадження зекономить кошти, що витрачаються на лікування різних хвороб, які виникають внаслідок куріння.

Депутати міської ради, з якими ведуть перемовини представники громадської організації, підтримали пропозицію винести на розгляд найближчої сесії рішення, що захистить чернігівців, які не самі курять, але змушені бути пасивними курцями.

На сьогодні законодавство України чітко визначає, де курити заборонено, а саме: у ліфтах і таксофонах, у закладах охорони здоров`я, у навчальних та освітньо-виховних закладах, на дитячих і спортивних майданчиках, у під`їздах житлових будинків, у підземних переходах, у громадському транспорті. Разом з тим у закладах громадського харчування, у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установах, у приміщеннях закладів культури та закритих спортивних спорудах, у приміщеннях підприємств, установ та організацій всіх форм власності курцям відведені спеціальні місця. За невиконання передбачено штраф. Втім, на прилеглій до шкіл і лікарень території, поблизу спортивних майданчиків курити можна, і це становить проблему для пасивних курців.