Чому чоловікам шкідливо бути присутніми на пологах
Серйозна психологічна травма
Чоловіки, присутні під час появи на світ своїх дітей, можуть одержати серйозну психологічну травму, яка згодом "дискваліфікує" їх як батьків. До такого висновку прийшов доктор Джонатан Ів з Центру біомедичної етики в Університеті Бірмінгема.
Сучасну риторику про необхідність рівної участі партнерів в народженні їх потомства Верб вважає "помилковою", такою, що настроює чоловіка на "провал" в його подальшій ролі батька. Чоловіки, які відчувають обов`язок брати активну участь в процесі вагітності, залишаються розчарованими і такими, що сумніваються, оскільки розуміють, що можуть запропонувати своїм партнеркам лише пасивну підтримку, стверджує дослідник.
Починаючи виконувати роль батька з відчуттям неспроможності, чоловік здатний позбутися упевненості, і в майбутньому йому буде важко повернути віру в себе і перейти від пасивного стану до активного батьківства. "Його роль в сім`ї більше не ясна. Він фактично стає дискваліфікованим, як батько, і це може привести до виникнення проблем у відносинах з дитиною", - говорить дослідник.
Згідно дослідженням, приблизно у кожного десятого чоловіка, присутнього при пологах своєї дружини, розвивалася післяродова депресія. Доктор Верб хоче добитися того, щоб суспільство визнало: для деяких чоловіків участь в процедурі пологів не обгрунтована. Залишилося з`ясувати, яким саме чоловікам протипоказано "народжувати" з дружиною.