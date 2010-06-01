В Україні буде система обстеження дітей-сиріт

Найближчим часом в Україні буде започатковано систему регулярного ретельного обстеження стану здоров’я дітей, які навчаються у дитячих будинках та школах-інтернатах.

Про це журналістам повідомив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, який сьогодні з нагоди Міжнародного дня захисту дітей взяв участь в урочистому відкритті спортивного майданчика у дитячому будинку «Любисток» у селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, «буде створено систему, яка дозволить щорічно дітей обстежувати і лікувати».

У присутності глави держави на нововідкритому майданчику розпочався фінальний матч чемпіонату Київської області серед дитячих будинків та шкіл-інтернатів із міні-футболу, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

В.ЯНУКОВИЧ передав командам-учасницям турніру подарунки та зробив перший символічний удар по м’ячеві.

У чемпіонаті Київської області взяли участь команди 13 шкіл-інтернатів та 16 дитячих будинків. У фінал вийшли навчальні заклади Броварського, Вишгородського, Васильківського та Бородянського районів. Команди-переможці матимуть змогу відпочити у Міжнародному дитячому центрі «Артек».

Вітаючи присутніх, В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що новий спортмайданчик дасть змогу майбутнім спортсменам розвивати свої здібності. «Я бажаю, щоб ви росли здоровими та освіченими, завжди мали гарний настрій і натхнення займатися спортом, гарно навчатися. Я бажаю, щоб у вас було гідне майбутнє, щоб кожен з вас обрав у житті свій шлях», – сказав Президент. Він також висловив переконання, що для досягнення своєї мети дітям, безумовно, потрібно щоденно над цим працювати.

Звертаючись до дорослих, В.ЯНУКОВИЧ наголосив на важливості вирішення в Україні питань, що стосуються потреб дітей-сиріт. Глава держави, зокрема, повідомив про своє рішення відкрити для лікування цієї категорії дітей двері «Феофанії».

Також, Президент сказав журналістам, що проводитиметься відбір дітей за їхніми здібностями, зокрема, виявлятимуть дітей з хорошими спортивним потенціалом, обдарованих дітлахів. Він підкреслив, що для таких дітей буде обов’язково створено спеціальний навчальний заклад.

«Піклування з боку держави про дітей-сиріт я беру під особистий контроль», – наголосив В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що держава докладе усіх зусиль, аби кожна така дитина мала можливість отримати професію, умови для навчання тощо.

«Такий системний підхід передбачатиме участь керівників регіональної влади, місцевого самоврядування і меценатів. Ми запрошуватимемо людей, які мають бажання вкладати кошти у майбутнє наших дітей для розвитку цієї інфраструктури, створювати благодійні фонди», – наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що відповідну програму буде розроблено вже найближчим часом. «І вона буде втілюватися у нашій країні», – резюмував Президент.