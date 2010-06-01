Черкащина: влітку заплановано оздоровити 85 тисяч дітей

У Черкаській області протягом трьох літніх місяців заплановано оздоровити 85 тис. дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив голова Черкаської облдержадміністрації Сергій ТУЛУБ.

С.ТУЛУБ зазначив, що протягом трьох місяців оздоровленням планується охопити 85 тис. дітей, що становить 64% від загальної кількості дітей віком від 6 до 17 років, які проживають на Черкащині.

Загалом в області працюватимуть 917 оздоровчих закладів: 14 заміських, 20 - санаторного типу, 48 таборів праці та відпочинку з цілодобовим перебуванням, 811 пришкільних оздоровчих таборів та діятимуть 40 наметових містечок. У навчальних закладах організовано роботу 974 дитячих таборів оздоровлення і відпочинку, якими буде охоплено 46,5% дітей від загальної кількості школярів. Працюватимуть 7 обласних таборів для талановитих і обдарованих дітей.

На оздоровлення дітей з бюджету Черкаської області планується витратити близько 16 млн. грн.

Крім того, С.ТУЛУБ наголосив, що під час проведення літньої оздоровчої кампанії особлива увага буде спрямована на першочергове надання послуг дітям соціально незахищених категорій, до яких належать: діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, діти загиблих військовослужбовців, а також талановиті та обдаровані діти (переможці міжнародних та всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад), лідери дитячих громадських організацій.