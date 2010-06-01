Солотвин: заборонили роботу відділень алергологічних лікарень

Держгірпромнагляд заборонив функціонування у Закарпатській області підземних відділень обласної та української алергологічних лікарень.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив в.о. начальника Управління Держгірпромнагляду по Закарпатській області Андрій ГОРВАТ.

За його словами, згідно з вимогами проекту консервації шахти №9 ДП «Солотвинський солерудник», гірничі виробки цього підрозділу підприємства затоплені. Цим же проектом передбачено комплекс заходів із захисту шахти №8 від прориву води під час мокрої консервації шахти №9.

Проте, за словами А.ГОРВАТА, через відсутність фінансування вимоги проекту консервації належним чином не виконуються

Він також уточнив, що через карстовий провал, що утворився 22 травня, зруйновано армування стовбура «Вентиляційний» шахти № 8, через яку спускали пацієнтів у підземні відділення лікарень. «Робота з експлуатації підйомного комплексу цього стовбура зупинена. Функціонування лікувальних підземних відділень обох алергологічних лікарень заборонено», - додав А.ГОРВАТ.

Він також уточнив, що з ініціативи адміністрації підприємства буде скликано міжвідомчу нараду для вирішення питання здійснення подальших заходів з усунення надзвичайної ситуації за участю представників Міністерства аграрної політики, Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства охорони здоров’я, проектних інститутів ВАТ «Гірхімпром», УкрНДМІ НАН, Держгірпромнагляду та Закарпатської ОДА.

Крім того, А.ГОРВАТ нагадав, що катастрофічне збільшення притоку грунтових і поверхневих вод у соляний масив Солотвинського родовища у 2007 році призвело до затоплення гірничих виробок шахти №9 ДП «Солотвинський солерудник». З лютого 2007 року солерудник припинив видобуток кам’яної солі. Тоді ж на ДП «Солотвинський солерудник” було введено особливий режим державного нагляду. За час його дії інспекторами Управління Держгірпромнагляду по Закарпатській області видано 225 приписів про усунення виявлених порушень, заборонено експлуатацію 32 об’єктів механізмів, машин і виконання робіт, притягнуто до адміністративної відповідальності 53 посадові особи. Матеріали про стан промислової безпеки на ДП «Солотвинський солерудник» надсилались до органів виконавчої влади і прокуратури Закарпатської області, про ситуацію на підприємстві інформувалась також СБУ.

А.ГОРВАТ також додав, що Управління Держгірпромнагляду по Закарпатській області продовжує моніторинг стану промислової безпеки на ДП «Солотвинський солерудник» за територіальним принципом. Здійснення державного гірничого нагляду на цьому підприємстві в результаті щойно проведеної реорганізації передано Територіальному управлінню Держгірпромнагляду по Донецькій області.

Довідка УНІАН. У підземних виробках соляних шахт ДП «Солотвинський солерудник» з 1968 року діють Українська алергологічна та Закарпатська обласна алергологічна лікарні, у яких щороку лікуються майже 6,5 тис. хворих на бронхіальну астму. Нині в цих закладах працюють близько 400 медиків.