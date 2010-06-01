Відновлять стабільне фінансування чорнобильських програм?

Цього тижня буде відновлено стабільне фінансування чорнобильських програм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції міністр з надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.

«Сьогодні відновлюється стабільне фінансування чорнобильських програм у межах державного бюджету», - сказав Н.ШУФРИЧ і додав, що уряд прийняв відповідний порядок фінансування.

«І ми очікуємо липневу асамблею країн-донорів і вкладників, які мають прийняти рішення щодо збільшення та подальшого фінансування проектів на чорнобильському майданчику», - сказав Н.ШУФРИЧ.

За словами міністра, відновлення фінансування стосується усіх програм, зокрема, розвитку Чорнобильської зони. «На цьому тижні, ми сподіваємось, фінансування буде в межах графіка. На жаль, заборгованості з початку року були дуже великі», - наголосив Н.ШУФРИЧ, зазначивши, що всі заборгованості цього тижня будуть ліквідовані.