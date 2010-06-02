У Житомирі організували свято для дітей-сиріт

У Житомирі з нагоди Міжнародного дня захисту дітей обласна влада організувала й провела благодійне свято для 550 дітей-сиріт з усіх районів та міст області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Свято відбулось сьогодні у приміщенні Житомирського обласного музично-драматичного театру ім. І. Кочерги за участю півтисячі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

У рамках святкової програми діти стали учасниками підготовленого вихованцями Житомирського міського центру творчості дітей і молоді концерту.

Після цього під супровід духового оркестру головною вулицею Житомира - Великою Бердичівською - діти пройшли святковою ходою від театру до міського парку культури та відпочинку ім. Ю.Гагаріна. У парку діти мали змогу безкоштовно покататися на атракціонах. Учасники свята також отримали солодкі подаурнки.

Захід профінансовано за кошти обласного бюджету, а організувало його служба у справах дітей Житомирської облдержадміністрації.