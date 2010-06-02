Чернігів: міліціонери здали 21 літр крові

У Чернігові пройшла благодійна акція "Міліцейська крапля крові", приурочена до Міжнародного дня захисту дітей.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв`язків УМВС у Чернігівській області, до акції добровільно долучилися працівники органів та підрозділів внутрішніх справ області.

За словами начальника обласного відділу УМВС в області Олександра МИХАЙЛИКА, завдяки цій акції медична система Чернігівщини отримала 21 літр донорської крові. "Мої заступники, начальники управлінь та відділів, особисто я також здали кров", - сказав він.

Всього учасниками благодійної акції стали понад 70 співробітників міліції, у тому числі працівники патрульної служби, дільничні інспектори, оперативні співробітники відділів внутрішніх справ.

Кошти, отримані за здачу донорської крові, правоохоронці вирішили передати до одного з інтернатних закладів Чернігівщини.