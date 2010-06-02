В Україні на оздоровлення дітей виділяється 1,6 млрд. грн.

В Україні цього року на підготовку та проведення відпочинку й оздоровлення дітей виділяється близько 1,6 млрд. грн.

Як повідомляє Департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це заявив віце-прем’єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО учора під час селекторної наради з питань підготовки та проведення оздоровлення і відпочинку дітей влітку 2010 року.

Віце-прем’єр-міністр зазначив, що уряд взяв зобов’язання забезпечити оздоровлення і відпочинок 50% дітей шкільного віку (майже 2,5 млн.), 100% дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та 70% дітей з малозабезпечених сімей.

Як зазначив В.СЕМИНОЖЕНКО, з цією метою створений Міжвідомчий оперативний штаб з координації роботи щодо оздоровлення дітей на чолі з міністром у справах сім’ї, молоді та спорту Равілем САФІУЛЛІНИМ.

Загалом, за його словами, на підготовку та проведення відпочинку і оздоровлення дітей цього року виділяється близько 1,6 млрд. грн.

В.СЕМИНОЖЕНКО зазначив, що уряд опікується збереженням мережі дитячих закладів оздоровлення і відпочинку, тому схвалив проект закону «Про заборону ліквідації, перепрофілювання, відчуження та передачі в оренду оздоровчих закладів для провадження діяльності, не пов’язаної з оздоровленням та відпочинком». «Це було викликано тим, що за останні 5 років 117 дитячих оздоровчих закладів фактично припинили свою діяльність», - зазначив віце-прем’єр-міністр і додав, що у 2010 році планується поновлення роботи трьох оздоровчих закладів і відкриття одного новозбудованого. Він зауважив, що у поточному році буде проведено повну атестацію всіх закладів дитячого оздоровлення.

Проте, за словами В.СЕМИНОЖЕНКА, залишається актуальним і ряд проблем. Так, у Львівській, Київській, Херсонській, Кіровоградській областях та Автономній Республіці Крим план оздоровлення становить лише 25-38%; у більшості регіонах прийняті і реалізуються довгострокові програми оздоровлення та відпочинку дітей, однак у Чернівецькій області та Києві такі програми не прийняті; не підтверджено відкриття 40 закладів оздоровлення (АР Крим – 30, Чернігівська область – 5, Луганська – 2, Кіровоградська – 1, Рівненська – 1, Сумська – 1). Проблемним залишається також питання видачі дитячим закладам оздоровлення та відпочинку державних актів на право користування земельними ділянками та запровадження пільг на оплату землекористування.

У свою чергу заступник міністра сім’ї, молоді та спорту Світлана ТОЛСТОУХОВА зазначила, що міністерство запроваджує державну статистику щодо оздоровлення та відпочинку. На її думку, також необхідно під контроль взяти питання щодо зниження собівартості путівки.

Міністр освіти і науки Дмитро ТАБАЧНИК зауважив, що кожного дня збільшується кількість таборів з денною формою перебування: «На сьогодні при школах кількість таборів, де діти будуть перебувати два тижні, налічується понад 15,5 тис.», - повідомив він.

Водночас міністр охорони здоров’я Зіновій МИТНИК наголосив, що наразі необхідно розробляти та змінювати норми харчування дітей в оздоровчих закладах. «Впродовж двох-трьох тижнів ми можемо дати пропозиції стосовно норм харчування дітей», - сказав він.

В.СЕМИНОЖЕНКО відвів два тижні для розроблення норм харчування в дитячих оздоровчих закладах, а також два дні для визначення необхідного переліку медикаментів, затвердженого МОЗ, та передачі такого переліку до усіх областей.