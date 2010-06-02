Чим небезпечний чай в пакетиках?

Дослідники Вашингтонської університетської школи медицини попереджають: без шкоди для організму в день можна пити не більше 5 чашок чаю, завареного за допомогою пакетиків, інакше концентрація в організмі такої речовини як фтор перевищить гранично допустиму і приведе до порушень здоров`я.

Учені провели експеримент, в ході якого заварили чай швидкого приготування десяти різних сортів у воді, що не містить фтору взагалі. Вимірювання його рівня в напої, що вийшов, показало цифри від 1,0 до 6,5 МЕ при нормі не більше 4 МЕ.

Наукові дані свідчать про те, що перевищення концентрації фтору в організмі викликає ущільнення кісткової тканини і підвищує її крихкість. Далі може розвинутися таке захворювання як флюороз скелета, яке супроводжується болями в кістково-суглобовій тканині, утворенням кісткових шпорів і зрощенням хребців.

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