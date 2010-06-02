Сумський губернатор сплатить 2-м дітям операції за кордоном

Голова Сумської обласної державної адміністрації Юрій ЧМИРЬ сплатить операції за кордоном двох маленьких пацієнтів обласної дитячої клінічної лікарні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської ОДА, про це губернатор заявив по час відвідини обласної дитячої клінічної лікарні в Міжнародний День захисту дітей.

Дізнавшись про проблеми дітей, які потребують негайної медичної допомоги за кордоном, він особисто долучився до забезпечення лікування. У найближчі два тижні маленькі пацієнти будуть прооперовані у Вільнюсі, а завдяки зусиллям Ю.ЧМИРЯ одержана домовленість з консулом Литви про безперешкодний перетин і перебування в єврозоні, зазначили в ОДА.

«Ми налаштовані вирішувати всі проблемні питання, навіть ті, рішення яких знаходиться за межами України», - заявив керівник Сумської області.

Ю.ЧМИРЬ пообіцяв уже цього року допомогти лікарні в придбанні сучасного столу з підігрівом для новонароджених малюків і передбачити в бюджеті кошти на обладнання котельної медичної установи. А 1 червня губернатор вручив усім дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні, іграшки.