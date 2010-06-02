Цвіт бузини – джерело біологічно активних речовин

З давніх часів бузина чорна вважається священним чагарником, здатним виліковувати від різних хвороб і очищати організм. Цю ж точку зору підтримує і сучасна медицина, підтверджуючи вміст в цій рослині великої кількості біологічно активних речовин. Яким же чином виліковує бузина чорна?

Квітки чорної бузини жовтувато-білого кольору. Збором для приготування ліків займаються в період цвітіння, який триває приблизно близько місяця, з останньої декади червня до середини липня. Квіти мають протизапальну властивість і застосовуються при захворюваннях сечового міхура, нирок, при ревматизмі і подагрі, а також їх використовують в гінекології. Чай з квіток виліковує будь-яке хронічне захворювання верхніх дихальних шляхів, такі як ангіна, сухий кашель, грип, бронхіт або трахеїт.

Існують рецепти, які передбачають змішування окремих частин рослини. Так, з суміші квіток і плодів бузини чорним виходить відмінний жовчогінний засіб. Порошок з кори і коріння допомагає при незаживаючих ранах, мокнучих виразках і опіках. Пропорційне змішування коріння, квіток і листя дозволяє одержати прекрасний засіб для регулювання обміну речовин.

Жігула Андрій

gigamir.net