Тернопільська лікарня отримала допомогу на 100 тис. грн.

Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги отримала гуманітарну допомогу на 100 тис. грн.

Як повідомив кореспонденту УНІАН головний лікар лікарні Ярослав ЧАЙКІВСЬКИЙ, медикаменти і вироби медичного призначення медичному закладу надала компанія B BRAUN (Німеччина-Польща).

Лікарські засоби, обладнання та витратні матеріали отримано в рамках пілотного проекту з гемодіалізу, який реалізовуватиме B Braun у Тернополі. Зокрема, договором, підписаним між міською радою та іноземною компанією, передбачено, що на базі лікарні швидкої допомоги буде встановлено високоякісне обладнання, після чого хворих із штучною ниркою забезпечуватимуть безкоштовними витратними матеріалами впродовж 2 років.

За словами Я.ЧАЙКІВСЬКОГО, наразі лікувальні заклади міста забезпечені засобами гемодіалізу лише на третину. «Одне очищення для хворих із штучною ниркою коштує близько 200 євро, а таку процедуру слід здійснювати тричі на день», - пояснив складність проведення гемодіалізу головний лікар.