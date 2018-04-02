Селера - трава для схуднення

Селера – це дивовижна рослина. Відвіку селера вважається коморою здоров`я. Вона містить багато важливих мінеральних речовин, таких як калій, цинк, кальцій, залізо, фосфор, магній, вітамін C, вітаміни групи B, РР, Е і провітамін А.

Ще Гіппократ рекомендував його як засіб лікування від різних хвороб. Селера має очищаючу, омолоджуючу і загальнозміцнюючу дію. Є афродизіаком, збільшує розумову і фізичну активність, а також підсилює загальний тонус організму. Має сечогінну дію, регулює артеріальний тиск, зміцнює імунітет.

Додана селера в їжу сприяє кращому виробленню шлункового соку, допомагає засвоїти білки, запобігає скупченню газів.

Як їдять селеру Деякі не люблять селеру через специфічний запах і смак. Відкриємо один маленький секрет: більше ефірної олії в насінні, а менше - в корінні.

Зелень – десь посередині. Тому, якщо ви не любите запах селери, налягайте на коренеплоди.

Їсти селеру можна цілком: корінь найчастіше вариться або запікається, стебла вживають в сирому вигляді, або їх варять, або смажать, листя – використовують як зелень, насіння – в приправах. Стебла селери містять велику кількість солі. Тому їх можна використовувати натомість солі.

Наявність в селері органічної глутамінової кислоти дозволяє використовувати її в кулінарії, як нешкідливий підсилювач смаку і запаху.

Селера і схуднення

Учені запевняють нас, що селера – це натуральний спалювач жиру. Має «негативну калорійність», тобто при її вживанні організм одержує калорій менше, ніж витрачає на засвоєння.

Дієта «Суп з селери»

Існує така дієта, яка називається «Суп з селери». Розрахована вона на тиждень.

Всі сім днів рекомендується харчуватися будь-якими овочами, окрім картоплі, і фруктами, окрім бананів і винограду, пити мінеральну воду без газу або чисту питну воду без обмежень. Але головне — потрібно щодня з`їдати по тарілці супу з селери. Його рецепт розробили американські хірурги, для того, щоб за допомогою цієї страви огрядні пацієнти могли перед операцією скинути зайву вагу. Цей суп також називають жироспалювальним.

Рецепт супу з селери: •400 г стебел селери

•6 середніх цибулин

•500 г капусти

•3 свіжих або консервованих помідора

•2 стручка зеленого солодкого перцю

•чорний мелений перець

•сіль

•3 літра води

Овочі вимити, обсушити, очистити, дрібно нарізувати. Залити водою, посолити і поперчити на смак. Поставити посуд на сильний вогонь, довести суп до кипіння і кип`ятити протягом 10 хвилин. Потім зменшити вогонь і варити суп, поки всі овочі не стануть м`якими.

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