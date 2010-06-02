У Закарпатті знову підтоплені приватні садиби

У Закарпатті внаслідок інтенсивних опадів знову підтоплені приватні садиби.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС в Закарпатській області.

1 червня інтенсивні опади та відсутність системи водовідведення призвели до підтоплення 12 садиб у с. Паладь-Комарівці Ужгородського району. Працівники Ужгородського міжрайонного управління водного господарства проводять роботи з відведення води від будинків громадян.

Того ж дня рятувальники відкачали воду з підтопленої приватної садиби у с. Баранинці Ужгородського району.

Крім того, в ніч з 30 на 31 травня повторно частково підтоплено 37 садиб у с.Великі Лучки Мукачівського району.

Також, за даними рятувальників, у с. Тур’я Бистра Перечинського району негода призвела до пошкодження ділянки автошляху комунального значення. Рух автотранспорту не припинявся.

Над ліквідацією наслідків підтоплень працюють фахівці управління водного господарства та підрозділи ГУ МНС в Закарпатській області.

Як повідомляв УНІАН, 15-18 травня на територіях Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей інтенсивні опади, шквалисті пориви вітру призвели до формування швидкоплинних дощових потоків і через захаращеність потічків, придорожніх канав та кюветів сталося підтоплення приватних садиб, сільськогосподарських угідь, підвалів житлових будинків, пошкодження автомобільних доріг та мостів.