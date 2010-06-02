У Києві відкрито фотовиставку «Побачити серцем»

1 червня 2010 року до Міжнародного дня захисту дітей Всеукраїнський портал «Сирітству – ні!», журнал «Твой Малыш» та Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» відкрили фотовиставку «Побачити серцем», присвячену дітям-сиротам. На фотовиставці представлені роботи п’яти українських фотографів: Дар’ї Павлової, Олександра Індичого, Ганни Гордійчук, Марини Карпій та Дмитра Ларіна, які відвідали дитячі будинки в різних регіонах України та передали за допомогою фото свої враження та своє бачення дітей-сиріт.

Мета виставки – привернути увагу суспільства до проблеми сирітства в Україні та допомогти дітям здійснити свою заповітну мрію – знайти маму і тата.

Анатолій Заболотний, директор фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»: «У проекті «Побачити серцем» представлено 50 фото, а загалом є 31 тисяча дітей, які можуть бути усиновлені. Те, що ми бачимо, - це фотоальбом нашого суспільства. Чи відчуваємо ми радість, переглядаючи ці роботи? Чи увійдуть ці фотографії до альбомів дітей або вони вирішать назавжди вирізати дитинство зі своїх спогадів?.. Якщо сьогодні одна з цих фотографій змінить чиєсь життя та переміститься до оселі, якщо щодня з сайту www.sirotstvy.net у кожному регіоні хоча б одна дитина потраплятиме у родину, то дуже скоро нам не потрібно буде наповнювати сайт даними про нових і нових дітей - наша суспільна місія буде виповнена».

Інна Рик, генеральний директор ВД «Едіпресс Україна»: «Справжня благодійність – це щирий порив душі та прагнення зробити у своєму житті щось суттєве. Саме таким є проект «Побачити серцем». Це не тільки спроба привернути увагу до проблеми дітей, які залишились без батьків, та приділити більше уваги тим, хто її потребує, хто дійсно потребує нашої допомоги. Це реальна можливість допомогти людям відкрити свої серця. І повірте, за це відплатиться сторицею! Переконана: дітей-сиріт взагалі не повинно бути. Тому вже зараз найважливіше – зробити для дітей, які позбавлені родинного тепла, все, щоб не допустити другої хвилі сирітства, не дати цим дітям повторити помилку своїх батьків. Необхідно навчити їх любити!»

Після урочистого відкриття фотовиставки відбулася вечірка «Караоке із зірками», на якій діти-сиріти мали змогу поспілкуватися та заспівати зі своїми кумирами – Інусою Давудою (хіт Digi Digi), Віталієм Козловським, Анастасією Приходько - та отримати майстер-клас з танців від Сергія Костецького.