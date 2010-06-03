"Київський Центр серця" заперечує розтрату

Інформація щодо розтрати посадовими особами КП «Інженерний центр» бюджетних коштів, що були призначені на закупівлю медичного обладнання для Київської міської клінічної лікарні «Київський міський Центр серця», є неправдивою.

Про це заявили директор КП «Інженерний центр» Ольга МАХНЬОВА та директор Київського міського Центру серця Київської міської клінічної лікарні «Київський міський Центр серця» Борис ТОДУРОВ, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За їх словами, закупівля обладнання, яке встановлено та працює в Київському міському Центрі серця, була повністю профінансована ще до початку 2008 року. У період з 2008 року до 2010 року нове обладнання не закуповувалось, і бюджетні кошти на це не перераховувались.

Загалом вартість будівництва Центру серця становить 555 млн. 671 тис. 912 грн., з яких 90% було перераховано ще до початку 2007 року, тобто до початку роботи нової влади.

«Протягом будівництва та роботи Центру – з 2005 по 2010 роки – було проведено 22 перевірки органами прокуратури; правоохоронними органами – СБУ, УБЕЗ, УБОЗ, КРУ, представниками Головного управління внутрішнього фінансового контролю та аудиту тощо. Окремо обладнання перевіряли 8 разів – остання, позапланова, перевірка тривала з 8 до 30 квітня поточного року. Жодного факту порушень перевірками не зафіксовано. Тобто, інформація, яку наразі поширюють засоби масової інформації, стовідсотково неправдива», - заявила О.МАХНЬОВА.

Як повідомлялося, столична міліція порушила кримінальну справу за фактом розтрати посадовцями столичного КП «Інженерний центр» та Київської міської клінічної лікарні «Київський міський центр серця» більше 55 млн. грн. бюджетних коштів, призначених для закупівлі медобладнання.

«Міліція зібрала матеріали щодо службових осіб комунального підприємства «Інженерний центр» Київміськадміністрації та Київської міської клінічної лікарні «Київський міський центр серця» Головного управління охорони здоров’я і медзабезпечення КМДА, які впродовж останніх 3 років (2008-2010), використовуючи службове становище, розтратили медобладнання на 55 млн. гривень, яке закуповувалося на бюджетні кошти», - повідомили у Центрi громадських зв`язкiв ГУ МВС України в Києві.

За даними правоохоронців, перевірка встановила, що в квітні 2008 року «Київський міський центр серця» за розпорядженням Головного управління охорони здоров’я КМДА придбав у низки підприємств і поставив на свій баланс медобладнання загальною вартістю 169 млн. грн.

При цьому на обладнання вартістю більше 55 млн. грн. відсутні документи, які підтверджують його якість і кількість.

"За результатами ревiзiї КРУ встановило, що це обладнання було передане на баланс лiкарнi без вiдповiдних документiв, не пройшло обов`язкової сертифiкацiї, не було атестоване. Є сумнiв у законностi ввезення його в Україну і використанні для лікування кардіохворих", - зазначили в міліції.