Кесарево робить дітей хворими

Природні пологи набагато корисніші для дітей, ніж кесарів розтин, стверджують співробітники Університету Нового Південного Уельсу (Австралія).

За їх словами, діти, що народилися шляхом кесарева перетину, більш уразливі для астми, алергій і інфекцій, оскільки під час пологів вони не одержують від матері корисних бактерій. При вагінальних пологах дитині, що проходить через родові шляхи, передаються всі необхідні захисні мікроорганізми. Бактерії, що потрапили на шкіру новонародженого, потім заселяють кишечник і допомагають малюкові захиститися від лікарняних мікробів. Кишкова флора також грає ключову роль в розвитку збалансованої імунної системи, яка забезпечує стійкість людини до різних захворювань впродовж життя.

При екстреному кесаревому розтині, що проводиться вже після початку пологів, дитина одержує якусь кількість благотворних бактерій, особливо якщо відійшли води. Заплановане ж кесареве завжди "стерильне" і не дає плоду анінайменшого шансу одержати материнські бактерії. Втім, у дитини є можливість обзавестися корисними бактеріями при шкірному контакті з матір`ю відразу після народження і при грудному вигодовуванні.

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