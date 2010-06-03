Президента просять допомогти зберегти Солотвинський солерудник

Голова Закарпатської обласної ради Михайло КІЧКОВСЬКИЙ просить Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА доручити відповідним міністерствам та відомствам терміново вивчити ситуацію, вжити невідкладних заходів зі збереження та подальшої експлуатації унікального родовища солі в Солотвині та притягнути до найсуворішої відповідальності осіб, які винні у доведенні державного підприємства «Солотвинський солерудник» до теперішнього стану - банкрутства.

Відповідне звернення за дорученням депутатів обласної ради М.КІЧКОВСЬКИЙ сьогодні надіслав Президенту України, повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю та ЗМІ виконавчого апарату Закарпатської обласної ради.

Як йдеться у листі, громадськість Закарпаття та депутати обласної ради глибоко занепокоєні долею підприємства та ситуацією, що склалася на даний час, яка може призвести до непередбачуваних екологічних, соціальних наслідків.

У листі, зокрема, йдеться, що гірники Солотвина щороку видавали «на гора» 960 тис. тонн солі, що становило 12% видобутку цього продукту в Україні. Підприємство, на якому працювали 2 тис. висококваліфікованих фахівців, діяло успішно, вирішувалися соціально-побутові питання населення. Від його діяльності до бюджетів надходили значні відрахування.

«Та найбільше славилося Солотвинське родовище в Україні і за кордоном своїми унікальними бальнеологічними властивостями. В гірничих виробках соляних шахт майже сорок років діяли знамениті алергологічні лікарні - республіканська та обласна, де щороку проходили курс лікування до 6,5 тис. хворих на хронічну бронхіальну астму. На жаль, уже кілька років минуло відтоді, як у шахтах припинено видобуток солі», - йдеться у листі.

М.КІЧКОВСЬКИЙ також у зверненні до Президента констатує, що з 2008 року республіканська алергологічна лікарня припинила свою діяльність на шахті № 9 Солотвинського солерудника через затоплення підземних виробок. Нещодавно така доля спіткала і обласну алергологічну лікарню при шахті № 8.

Така ситуація, йдеться в листі, викликала в Закарпатті та інших регіонах України справжній шок. «Для близько 2 млн. наших співвітчизників, які за даними медичної статистики страждають від астми, це питання життя або смерті. Найстрашніше, що їх переважна частина – діти», - підкреслюється у зверненні.

Ситуацію в смт Солотвино ускладнює активізація карстових процесів, утворення небезпечних для життя людей проваль. До карстонебезпечної зони потрапили дві школи, лікарня, мережі центрального водопостачання та водовідведення, лінія електропередач, ділянка автодороги державного значення Мукачево-Рогатин. У небезпечній зоні можливих просідань та деформації земної поверхні розташовано 329 житлових будинків, у яких проживає понад 1200 мешканців селища Солотвино.

Крім того, у листі наголошується, що на численні звернення обласної влади до Кабміну та Мінагрополітики України видано понад 60 доручень щодо Солотвинського солерудника Однак більшість із них не отримали жодної фінансової підтримки, хоча Постановою Кабінету міністрів України від 23 грудня 2004 року Солотвинський солерудник внесено до переліку підприємств стратегічного значення для економіки і безпеки держави. У червні 2008 року безпосередньо на місці, у селищі Солотвино, відбулось виїзне пленарне засідання 17-ї сесії обласної ради з порядком денним «Про критичну ситуацію, що склалася на Солотвинському родовищі кам’яної солі та державному підприємстві стратегічного значення «Солотвинський солерудник» і шляхи виходу з неї».

М.КІЧКОВСЬКИЙ у листі також говорить про те, що протягом останніх двох років Мінагрополітки та попередній уряд України ігнорували звернення, інші критичні сигнали обласної ради щодо розробки та фінансування програми зі стабілізації життєдіяльності рудника.