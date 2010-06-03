Випивання через очі - небезпечна мода

Залити очі - зазвичай так образно кажуть про людину, яка прийняла неабияку дозу алкоголю. Проте сьогодні цей вираз має буквальне значення.

Новий спосіб вживати алкоголь придумали невгамовні британські студенти. Вони більше не хочуть пити горілку традиційно, через рот, і вважають за краще закопувати її прямо в очі.

"Очні вливання" стають небезпечною тенденцією не тільки в Британії, але й у США. Наприклад, в нічних клубах Лас-Вегаса цей трюк користується величезною популярністю. За пристойні чайові офіціантки закапують клієнтам невеликі дози.

За відгуками тих, хто вже освоїв настільки нехитру процедуру, почуття сп`яніння настає майже миттєво, триває довше і має більш яскраво виражену форму. Адже горілка легко проникає крізь слизову і потрапляє прямо в кров через кровоносні судини задньої стінки ока.

Однак у цієї сумнівної забави є і зворотний бік - вона завдає сильного збитку здоров`ю. За словами 22-х річної Мелісси Фонтейн, будучи студенткою, вона нерідко балувалися горілочкою через очі, і тепер її ліве око постійно сльозиться, а лікарі кажуть, що з віком зір може стати ще гіршим.

Око не має шлунково-кишкового тракту, який би захищав його і сприяв всмоктуванню алкоголю. Очні вливання, здійснювані тривалий час, можуть серйозно зашкодити рогівці і склері, білковій оболонці ока ".

rbc.ua