Вінниця: до 200-річчя Пирогова розпочалися «Пироговські читання»

У Вінниці до 200-річчя видатного хірурга Миколи Пирогова розпочалися «Пироговські читання».

Як передає кореспондент УНІАН, захід розпочався з молебна у церкві-некрополі М.Пирогова і покладання квітів у склепі відомого медика. Після чого відбулася урочиста хода і покладання квітів до пам’ятника хірургу.

«До Вінниці на цей захід приїхали представники з більш ніж 40 країн, щоб вшанувати пам’ять видатного нашого земляка Миколи Пирогова. Для відзначення цієї дати був виданий указ Президента і розпорядження Кабінету міністрів, наказ Міністра охорони здоров’я», - сказав перший заступник міністра охорони здоров’я Василь ЛАЗОРИШИНЕЦЬ.

Крім того, за його словами, до 200-річчя М.Пирогова були приурочені і проводяться у Вінниці з’їзд хірургів, з’їзд анатомів, медичні конференції дитячих хірургів, пластичних хірургів, трансплантологів.

Після урочистої ходи учасники заходів зібралися у Вінницькому академічному музично-драматичному театрі ім. Садовського на відкриття ювілейного конгресу «Пироговські читання» і XXII з’їзду хірургів України.

«Пироговські читання» у Вінниці триватимуть до 5 червня.