Чим корисні квітки глоду?

У медицині використовують квітки і плоди глоду. Квітки глоду діють сильніше.

Застосовують глід при гіпертонічній хворобі, стенокардії, міокардиті, серцево-судинній недостатності I-II ступеня, в клімактеричному періоді, атеросклерозі.

З глоду одержують цінний серцевий засіб, який поліпшує роботу м`яза серця. Глід корисний при аритмії серця, серцевій слабкості.

При неврозах серця, безсонні: При неврозах серця, безсонні і інших захворюваннях широко застосовується суміш з коріння валеріани і плодів глоду.

У їстівних плодах глоду містяться флавоноїди, органічні кислоти, зокрема аскорбінова, каротин, пектини, фруктоза, крохмаль, сапонини. Глід також містить вітаміни А, В, D.

У їжу вживають плоди глоду. З сушених ягід глоду, перемелених в борошно, розмішаних з медом, одержують корисну і смачну начинку для пирогів. Ягоди і листя можна використовувати для заварки замість чаю.

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