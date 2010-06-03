У горах Криму розбився турист з Дніпропетровської області

12:04, 03 червня 2010
Країна
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Відпочинок та безпека

Житель Дніпропетровської області загинув у горах Криму, впавши з 50-метрової висоти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, туристи знайшли тіло молодого чоловіка на мисі Ай-Фока. Він пішов у гори наприкінці травня і не повернувся. Його мати 1 червня звернулася із заявою про зникнення сина в міліцію.

«Причина загибелі - падіння з висоти близько 50 метрів», - сказано в прес-релізі.

Проводиться розслідування.

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