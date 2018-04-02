Нігті розкажуть про здоров'я

Стан нігтьових пластинок може багато що розповісти про ваше здоров`я. Дрібні тріщини, ламкість або зміна кольору нігтів іноді бувають першою ознакою серйозних захворювань.

Про що потрібно задуматися, якщо ваші нігті.

бліді

З віком нігтьова пластинка стає світлішою у будь-якої людини. Але якщо вам ще немає 30, а ваші нігті несподівано зблідли, це може сигналізувати про початок одного з наступних захворювань:

- анемії;

- серцевої недостатності;

- захворювання печінки;

- недоїдання.

білі

Якщо у вас білі нігті з темними лунками, відвідайте лікаря і здайте аналіз крові на печінкові ферменти. Гепатолог може виявити хвороби печінки, зокрема гепатит.

жовті

Пожовтіння нігтів найчастіше буває при різноманітних грибкових інфекціях. При цьому нігтьова пластинка може товщати і кришитися, а лунка і корінь нігтя - скривлюватися. Поява жовтизни може сигналізувати і про серйозні внутрішні проблеми - хвороби щитовидної залози або легенів, діабет, псоріаз.

блакитні

Голубуватий відтінок нігтьової пластини може означати, що організму не вистачає кисню. Таке буває при інфекціях легенів, наприклад пневмонії. Ледве помітний блакитний відтінок нігтів з`являється також у хворих діабетом.

нерівні

Якщо поверхня нігтя хвиляста і зрита ямками, це може бути ранньою ознакою псоріазу або хвороб суглобів, артритів. При цьому поверхня нігтя знебарвлена, а шкіра під нею червонувато-коричнева. У 10% випадків перші ознаки псоріазу стають помітні саме на нігтях.

тріснуті

При сухих, ломких нігтях, на яких часто бувають тріщини, дерматологи рекомендують перевіряти стан щитовидної залози. А ось постійні тріщини або розшаровування краю нігтя разом з жовтим відтінком нігтьової пластини частіше говорять про грибкові інфекції.

з темними смужками

Якщо на ваших нігтях або під ними з`явилися темні лінії, терміново йдіть до лікаря. Іноді такі смужки утворює меланома, один з найнебезпечніших видів раку.

обкусані

Поява звички обгризати нігті може бути одним з ознак збільшеної тривожності або наслідком стресу. Відмовитися від обкушування нігтів не можуть люди з компульсивними розладами. Тому якщо вам не вдається самостійно позбавитися неприємної звички, обов`язково обговоріть проблему з психотерапевтом.

оточені почервонілою кутикулою

Набряклість шкіри навколо нігтьової пластини і почервоніння означають запалення нігтьового ложа. Це можуть бути вовчак, туберкульоз шкіри або інші проблеми сполучної тканини.

infox.ru