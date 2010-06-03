Правоохоронці втручаються в терапію наркозалежних?

Лікарі заявляють про втручання правоохоронних органів в реалізацію програм замісної терапії для наркозалежних.

Про це йшлось на прес-конференції в УНІАН на тему: «Справи лікарів: кримінальне переслідування медиків та їхніх пацієнтів».

Виконавчий директор Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» Андрій КЛЕПІКОВ зауважив, що впродовж останнього часу зростає тиск з боку міліції з приводу впровадження медичних програм замісної підтримувальної терапії.

“Фактично йдеться про систематичне втручання з боку правоохоронних органів в реалізацію конкретних медичних програм, скрізь по всій Україні... і це не поодинокі випадки, спостерігається системний підхід”, - наголосив А.КЛЕПІКОВ.

“Раніше ми спостерігали тиск з боку наркомафії, бо саме вона страждає в першу чергу від того, що споживачі ін’єкційних наркотиків виходять з нелегального вживання наркотиків і стають пацієнтами медичної системи. Чомусь з недавнього часу дуже відкритим та системним опонентом замісної терапії стала наша правоохоронна система”, - додав він.

Зокрема, за його словами, з боку правоохоронних органів відбуваються необґрунтовані арешти лікарів-наркологів та затримання сотень пацієнтів в багатьох регіонах України. При цьому А.КЛЕПІКОВ зауважив, що затримання лікарів відбувається за фактично сумлінне виконання їх обов’язків – видачу медичних препаратів наркозалежним, які їм призначили.

Як приклад, учасники прес-конференції розповіли про факт арешту в Одесі лікаря-нарколога місцевої програми підтримувальної терапії Іллі ПОДОЛЯНА, якому було пред’явлено обвинувачення у нібито скоєнні 43 тяжких злочинів, пов’язаних із збутом наркотиків за попередньою згодою групою осіб. Дружина затриманого лікаря Людмила ПОДОЛЯН підкреслила, що її чоловіка кинули за грати фактично за виконання ним професійних обов’язків із забезпечення пацієнтів необхідним лікуванням. Адже, наголосила вона, слідчий у постанові про порушення кримінальної справи “злочином називає те, що було видано лікарський наркотичний препарат наркозалежним пацієнтам програми ЗПТ (замісна підтримувальна терапія), які отримували його в Одеському облнаркодиспансері вже не перший рік, відповідно до чисельних наказів Міністерства оборони здоров’я України та Загальнодержавної програми з протидії ВІЛ\\\\СНІД, затвердженої законом”.

Учасники прес-конференції наводили й інші факти, які, на їх думку, свідчать про тиск правоохоронців.

А.КЛЕПІКОВ зауважив, що така ситуація загрожує не лише головному - життю пацієнтів, а й зриву виконанню національної програми щодо замісної терапії, згортанню міжнародних донорських програм допомоги тощо.

Він наголосив, що лікарі закликають правоохоронні органи негайно звільнити заарештованого лікаря з-під варти та припинити кримінальне переслідування медичного персоналу та пацієнтів програм ЗПТ.