Президент підписав зміни до закону щодо шрифту Брайля

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон “Про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про лікарські засоби» (щодо маркування лікарських засобів шрифтом Брайля)”.

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

Ухвалений 11 травня Верховною Радою закон, зокрема, передбачає, що на зовнішній упаковці лікарських засобів також шрифтом Брайля зазначаються назва лікарського засобу, доза діючої речовини та лікарська форма.

Міністерство охорони здоров’я України визначає лікарські засоби, упаковка яких не маркується шрифтом Брайля або на яких шрифтом Брайля зазначається тільки назва лікарського засобу.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Вимоги до маркування лікарських засобів, запроваджені цим законом, застосовуються до тих лікарських засобів, які зареєстровані (перереєстровані) в Україні після набрання чинності цим законом.