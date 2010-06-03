У Харкові скоїв самогубство шестикласник

У Харкові скоїв самогубство учень 6-го класу однієї із середніх шкіл.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області, тіло підлітка було знайдене днем 31 травня за місцем його проживання.

За попередніми висновками, хлопчик повісився.

На сьогодні встановлено, що що він проживав у благополучній родині разом із батьками. У навчальному закладі та спортивній секції підліток характеризується виключно з позитивного боку. Працівники міліції встановлюють усі обставини події, що призвели до трагедії, повідомили у ЦЗГ.