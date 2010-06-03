Завтра на заході Україні очікуються сильні дощі

Завтра у західних областях Україні очікуються дощі з грозами, місцями сильні дощі, в окремих районах град, при грозах шквали 15-20 м/с, у карпатському регіоні дуже сильні дощі.

Температура вночі 9-14°, вдень 15-20°; в Карпатах вночі 4-9°, вдень 8-13°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На решті території мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, лише у південній та східній частині вдень без істотних опадів. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 19°; вдень 20-25°, на півдні та сході 26-29°.

Вітер в Україні південно-західний, на заході з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

У Київській області у п’ятницю очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі 12-17°, вдень 20-25°. У Києві температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.