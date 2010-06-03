На Закарпатті оголошено штормове попередження

У Закарпатській області оголошено штормове попередження у зв’язку із сильними дощами та підвищенням рівнів води.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Центрі пропаганди ГУ МНС у Закарпатській області.

3-4 червня по області очікуються сильні, у горах місцями дуже сильні дощі, грози, місцями град, тому слід очікувати підвищення рівнів води у річках, йдеться у повідомленні.