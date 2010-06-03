У Львові буревій перекинув маршрутку з пасажирами
17:50, 03 червня 2010Країна
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Двоє доставлені в лікарню
Сьогодні у Львові внаслідок сильного буревію перекинулось маршрутне таксі, у якому перебували троє пасажирів.
Двоє з них травмовані і доставлені в лікарню, повідомила УНІАН начальник прес-служби управління ДАІ у Львівській області Світлана ДОБРОВОЛЬСЬКА.
За її словами, внаслідок негоди масово падали дерева на вулицях міста, у тому числі й на автомобілі.
Сильний вітер і гроза спричинили також падіння дерев на автошляхах Львівської області. Зараз з’ясовується оперативна ситуація у населених пунктах.
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