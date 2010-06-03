У Львові буревій перекинув маршрутку з пасажирами

Сьогодні у Львові внаслідок сильного буревію перекинулось маршрутне таксі, у якому перебували троє пасажирів.

Двоє з них травмовані і доставлені в лікарню, повідомила УНІАН начальник прес-служби управління ДАІ у Львівській області Світлана ДОБРОВОЛЬСЬКА.

За її словами, внаслідок негоди масово падали дерева на вулицях міста, у тому числі й на автомобілі.

Сильний вітер і гроза спричинили також падіння дерев на автошляхах Львівської області. Зараз з’ясовується оперативна ситуація у населених пунктах.