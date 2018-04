Алкогольні коктейлі різко старять мозок підлітків

Щоб встановити, як слабкоалкогольні напої впливають на мозок тінейджерів, що розвивається, учені привчили до шкідливої звички підлітків макак-резусів. Споюванням мавп займалися дослідники з Комітету з нейробіології Дослідницького інституту Скріппса (Committee on the Neurobiology of Addictive Disorders, The Scripps Research Institute) під керівництвом Читри Мандьям (Chitra Mandyam).

У експерименті брали участь сім молодих самців макаки-резуса.

Через два місяці після останнього прийому алкоголю мозок всіх макак витягнули для аналізу. Після фіксації з мозку виготовили ультратонкі зрізи, які обробили антитілами. Це дозволило під мікроскопом підрахувати клітини, що знаходяться на стадіях ділення і дозрівання.

Виявилось, що в субгранулярній зоні макак-алкоголіків в порівнянні з контрольними тваринами кількість клітин, що діляться, знижується приблизно в 2,5 разу. Ще більша різниця спостерігається серед незрілих нервових клітин, які проходять диференціювання, – у алкоголіків їх кількість в п`ять разів менша, ніж в контролі.

У хронічних алкоголіків, як відомо, часто страждає робоча і просторова пам`ять, яка забезпечується гіпокампом. Зниження нейрогенеза і поява дегенерації нейронів – фізіологічна основа порушень пам`яті.

podrobnosti.ua