Кава не бадьорить

Ефект кави, що бадьорить, - лише ілюзія, вважають британські учені. Багато хто говорить, що не може повноцінно міркувати зранку, поки не вип`є чашку кави.

Кофеманам краще обійтися без традиційної уранішньої чашки - вона лише підвищує збудливість і кров`яний тиск, вважають фахівці Бристольского університету, які опублікували звіт в журналі Neuropsychopharmacology.

У проведеному британцями експерименті взяли участь 379 піддослідних. Вони утримувалися від вживання кави протягом 16 годин, а потім приймали кофеїн або плацебо (напій, що не має ніякого ефекту), після чого вивчалася реакція їх організму. З`ясувалося, що відмінності між самопочуттям випробовуваних виявилися незначними.

Чашка розчинної кави містить 60-100 міліграм кофеїну, залежно від міцності напою. Чашка латте або еспрессо - 90-200 міліграм. Чашка чаю містить 30-100 міліграм кофеїну. Для порівняння, 40-50 міліграм кофеїну міститься в шоколадці 55-грама.

Виробники кави не згодні з висновками учених. Щоб краще розібратися в проблемі, потрібні подальші дослідження, вважає виконавчий директор Британської кавової асоціації доктор Юан Пол. "Є незчисленний масив даних, що показують, що кофеїн все-таки підвищує рівень концентрації, діючи як стимулятор на центральну нервову систему, провокуючи викид адреналіну", - сказав він.

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