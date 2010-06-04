На Кіпрі 5-річна дитина померла на сонці в закритому авто

П`ятирічна дитина померла в закритій машині, яку її батько залишив на відкритій парковці лікарні в кіпрському місті Ларнака. Температура повітря в ці дні на острові значно перевищує 30 градусів за Цельсієм.

41-річний лікар близько 8 ранку відвозив сина в дитячий сад, коли його терміново викликали на операцію. Він приїхав в лікарню і залишив машину на парковці. Приблизно у 5 годин вечора мати хлопчика прийшла забирати його з дитячого садка і, не знайшовши дитини, подзвонила чоловікові. Тільки тоді він пригадав, що залишив малюка в машині. Лікарі спробували врятувати його, але безрезультатно. Попередня причина смерті - тепловий удар.

ami-tass.ru