На Херсонщині 53-річного чоловіка вкусив скажений пес

У Херсонській області 53-річного чоловіка вкусив скажений пес.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в області, у місті Гола Пристань домашній собака під час годування вкусив за руку 53-річного чоловіка - батька господаря.

Наступного дня господарі собаки відвезли її до відділення ветмедицини для проведення аналізу на сказ. 3 червня фахівці виявили у тварини захворювання на сказ, про що повідомили власникам.

Постраждалого чоловіка було госпіталізовано до травматологічного відділення Голопристанської районної лікарні. Стан чоловіка задовільний.