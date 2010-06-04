На Херсонщині 53-річного чоловіка вкусив скажений пес
11:21, 04 червня 2010Країна
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Постраждалого госпіталізовано
У Херсонській області 53-річного чоловіка вкусив скажений пес.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в області, у місті Гола Пристань домашній собака під час годування вкусив за руку 53-річного чоловіка - батька господаря.
Наступного дня господарі собаки відвезли її до відділення ветмедицини для проведення аналізу на сказ. 3 червня фахівці виявили у тварини захворювання на сказ, про що повідомили власникам.
Постраждалого чоловіка було госпіталізовано до травматологічного відділення Голопристанської районної лікарні. Стан чоловіка задовільний.
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