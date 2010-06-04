Солотвинський солерудник на Закарпатті врятувати не можна, його необхідно консервувати.

Як передає кореспондент УНІАН, таких висновків дійшли під час міжвідомчої наради за участі заступника міністра аграрної політики України Євгена ЛАВРОВА, заступника начальника департаменту харчової промисловості Віктора ЯНИЦЬКОГО, першого заступника голови облдержадміністрації Івана БУШКА, керівництва району, представників Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, проектних інститутів, Держгірпромнагляду та інших. Науковці та представники різних відомств працювали в Закарпатті впродовж останніх двох днів.

Як повідомив під час наради директор ДП «Солотвинський солерудник» Ярослав БАТРИН, до підземних виробок шахти № 8 копальні, в якій знаходяться підземні відділення Української та Закарпатської алергологічних лікарень, прибуває щогодини близько 320 кубометрів води. Наразі там знаходиться близько 1 млн. тонн ропи. Така ж ситуація свого часу була і на затопленій шахті №9.

Для того, аби лише відкачувати воду і зберігати без води відділення, необхідно від 300 до 500 тис. грн. щомісяця.

У той же час, за висновками спеціалістів, ту кількість води, яка знаходиться у підземеллі, наразі практично неможливо відкачати. Тим більше що, на думку науковців, відсмоктування ропи з шахти може призвести до погіршення ситуації.

З огляду на таку ситуацію, вважають експерти, єдиний можливий вихід - шахту №8 необхідно консервувати, тобто затопити повністю водою.

Учасники наради також назвали причини, які призвели до непоправних наслідків на солеруднику. Серед них - невирішене питання фінансування у 2010 році робіт щодо проекту консервації шахти №9 та захисту шахти №8. Також під час наради прозвучало, що якби шахту взялися рятувати в 2003-2004 роках, то тоді ще можна було вирішити проблему, причому з затратою порівняно незначної суми коштів – в межах 12 млн. грн.

На сьогодні, за висновками науковців, лише на консервацію однієї шахти необхідно близько 100 млн. грн. Консервації потребують обидві шахти (№ 8 та № 9) ДП «Солотвинський солерудник».

За результатами наради учасники також прийняли рішення у зв’язку з ситуацією, що склалася на ДП «Солотвинський солерудник», звернутися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з проханням терміново, вже у другому кварталі 2010 року, виділити зі стабілізаційного фонду держбюджету кошти для проведення першочергових робіт відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації подання проекту «Консервації шахти №8 та її державної експертизи» та на розробку проекту реабілітації працівників солерудника».

Початкова сума коштів, необхідна для початку робіт з консервації, становить 35 млн. грн.

Довідка УНІАН. 22 травня 2010 року у вентиляційному отворі шахти № 8 ДП «Солотвинський солерудник» утворилося карстове провалля, саму шахту підтопило.

У шахті № 8 розташовані підземні відділення єдиної в Україні республіканської алергологічної лікарні та Закарпатської алергологічної лікарень.