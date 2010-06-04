Чим корисний цвіт акації?

Настій квіток акації має жарознижуючу, протизапальну, відхаркувальну дію. Кору краще використовувати при розладах шлунку і підвищеній кислотності.

Увага! У великих дозах ця рослина отруйна. Токсальбумін робин, що міститься в корі, може викликати роздратування слизистих оболонок. При отруєнні відзначається наростаюче збудження.

Енергетичні властивості. Акація віддає енергію, наповнюючи людину бадьорістю. Особливо корисна жінкам.

Сік квіток акації, що не розпустилися, п`ють по чайній ложці 3 рази на день при білях. Корисно також робити спринцювання настоєм з квітів акації.

При білях корисно також жувати квітки білої акації, проковтуючи їх сік.

При гастритах з підвищеною кислотністю корисний гарячий настій кори молодих гілок акації.

Для його приготування 1 чайну ложку подрібненої кори запивають 300 мл кип`ятку, кип`ятять 3 хвилини, настоюють 1 год. Приймати по 1/3 скл. 3 рази на день (при хорошій переносимості можна пити по 1/2 сскл. 3 рази в день).

Настій квіток білої акації народна медицина рекомендує приймати як жарознижуючий і відхаркувальний засіб, а в деяких випадках (за відсутності інших ліків) як спазмолітичне і терпке.

Настій: 1 чайна ложка квіток заливається 1 скл. кип`ятку. Настоювати 1 годину, процідити. Приймати по 1 столовій ложці 3 рази на день.

Хорошими лікувальними властивостями володіє настоянка квіток білої акації. Готується вона таким чином: 1 столову ложку квіток залити 200 мл спирту і настоювати протягом 10 днів. Використовується як відмінне розтирання при радикулітах, плекситах, остеохондрозі, міозитах і міалгіях.

При застарілому ревматизмі, поліартритних і подагричних болях хороший ефект має настоянка квіток, листя і молодих гілочок акації жовтої. Приготування і застосування таке ж, як і в попередньому рецепті.

Настоянка білої акації при зовнішньому застосуванні добре розсмоктує варикозні вузли, допомагає при тромбофлебіті. Хворі місця рясно змочують настоянкою і ретельно розтирають.

Для приготування настоянки узяти 30г сухих квіток або 50 г свіжих і залити 200 мл горілки. Настоювати 7 днів в темному місці.

При паралічі кінцівок настоянкою квіток акації білої добре змащувати і розтирати кінцівки 2—3 рази на день.

otvet.mail.ru