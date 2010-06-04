Рятувальники у Києві не готові до пляжного сезону

Стан місць масового відпочинку населення на водних об’єктах Києва в період літнього сезону 2010 року оцінюється як «не готовий».

Такий висновок зробила Держінспекція цивільного захисту та техногенної безпеки столичного управління МНС, яка нещодавно провела перевірку місць масового відпочинку населення на воді, повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Києві.

Як зазначається в повідомленні, у Києві цього року планувалось організувати відпочинок на 11 комунальних (КП «Плесо») та 10 приватних зонах з масовим перебуванням людей біля води, на яких дозволено відпочинок з купанням. Незважаючи на те, що більшість пляжів вже розпочали свою роботу, до теперішнього часу залишаються невирішеними питання, які суттєво впливають на безпеку відпочивальників, наголосили в ГУ МНС.

Зокрема, на сьогоднішній день відсутнє розпорядження Київської міської державної адміністрації «Про підготовку міських пляжів та зон відпочинку біля води до оздоровчого сезону 2010 року та заходи щодо попередження нещасних випадків на водних об’єктах» – як наслідок не визначено перелік зон відпочинку біля води, на яких дозволено відпочинок в оздоровчому сезоні та перелік водних об’єктів, не рекомендованих для купання населення, підкреслюють рятувальники.

Також комунальним підприємством «Плесо» та керівниками приватних зон відпочинку не розроблені та не погоджені з Держінспекцією цивільного захисту та техногенної безпеки МНС України в Києві, Державною спеціалізованою аварійно-рятувальною службою на водних об`єктах МНС України, Київською міською санепідемстанцією та з Головним управлінням екології та охорони природних ресурсів паспорти пляжів, констатується в повідомленні.

Крім того, за даними МНС, на жодному з приватних зон відпочинку не проведено обстеження дна акваторії місць, визначених для купання. На комунальних пляжах обстеження дна проведено з порушеннями Закону «Про аварійно-рятувальні служби», адже пошуково-рятувальна служба і рятівники КП «Плесо» не пройшли обов’язкової атестації на здатність до проведення рятувальних робіт та не внесені до спеціального реєстру аварійно-рятувальних служб, що ставить під сумнів результати обстеження, йдеться у повідомленні.

Також на приватних зонах відпочинку, які займаються благоустроєм території за власні кошти, не створено рятувальні пости.

Незважаючи на те, що «Плесо» здійснює медичну допомогу, й досі не вирішене питання щодо отримання на це ліцензії в Міністерстві охорони здоров’я. Не пройшли атестації і медичні працівники, стверджується в повідомленні.

У столичному управлінні МНС наводять ще низку фактів, які, за їх словами, свідчать про неготовність комунальних рятувальників до пляжного сезону, і наголошують, що подібні порушення негативно впливають на безпеку відпочиваючих.

За даними МНС, впродовж минулого року під час відпочинку на воді в Києві загинули 62 особи. В цьому році впродовж травня вода забрала життя вже сімох киян.