У Намібії примусово стерилізують ВІЛ-інфікованих

У Намібії троє жінок подали позов проти держави. Жінки стверджують, що їх примусово стерилізували після отримання позитивного аналізу на ВІЛ.

При цьому лікарі не мали письмового дозволу на проведення подібної процедури.

Вчора в столиці держави Віндхуке пройшов мітинг проти примусової стерилізації ВІЛ-інфікованих. У ньому взяло участь близько 300 осіб. Готуються також сидячі акції протесту біля клінік, де роблять подібні операції.

Представники МОЗ Намібії не надають ніяких докладних коментарів щодо ситуації, що склалася, проте точно спростовують припущення про навмисне нанесення шкоди здоров`ю пацієнток.

За даними правозахисної організації Legal Assistance Centre, як мінімум 15 ВІЛ-інфікованих пацієнток з 2008 року піддалися стерилізації в медичних установах Намібії без роз`яснень мети і наслідків цієї процедури.

korrespondent.net