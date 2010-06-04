У Закарпатті підтоплено півтори тисячі дворогосподарств

У Закарпатті через сильні зливи підтоплено півтори тисячі дворогосподарств та 3,5 тис. гектарів угідь

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив помічник начальника Головного управління МНС в Закарпатській області Федір ФІЛІП.

Зокрема, за його словами, через сильні опади, перезволоження ґрунту та відсутність системи водовідведення по території Закарпаття підтоплено станом 4 червня 1 тис. 422 дворогосподарства. Кількість будинків, які вже підтоплені, уточнюється.

Крім того, за словами Ф. ФІЛІПА, підтоплені 3,5 тис. гектарів сільськогосподарських угідь.

Найбільше постраждали Мукачівський, Ужгородський, Перечинський, Великоберезнянський, Берегівський. Виноградівський, Іршавський райони. Найбільша кількість підтоплених дворогосподарств у Мукачівському районі: зокрема, в селі Ракошино підтоплені близько 700 дворогосподарств.

Як повідомив сьогодні під час зустрічі з журналістами голова Закарпатської ОДА Олександр ЛЕДИДА, загалом підтоплені понад 40% усіх низинних районів області.

Ф.ФІЛІП також додав, що до робіт з ліквідації наслідків повені залучено Ужгородський та Мукачівський зведені загони ГУ МНС в Закарпатській області, 28 одиниць техніки, 109 осіб особового складу рятувальників. Також працюють аварійні бригади Закарпатського облводгослу, Служба автомобільних доріг у Закарпатській області та комунальні служби.