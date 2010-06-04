Київщина: до психоневрологічної лікарні не дійшов 1 млн. грн.

Слідчими Управління СБУ в Київській області порушено кримінальну справу за фактом привласнення у 2008 році коштів з державного бюджету в сумі майже 1 млн. грн., які призначалися для реконструкції та ремонту державного медичного закладу – Київської обласної психоневрологічної лікарні у селищі Глеваха.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Київській області, у 2008 році Київська обласна рада виділила таку суму на будівництво нової котельні у цій лікарні. Ресурс новобудови мав розподілятися на потреби не лише медичного закладу, а й розташованого поблизу населеного пункту.

Встановлено, що тепер уже колишні посадовці одного із структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації уклали з однією з комерційних структур угоду щодо поставки обладнання для котельної установки. Зловживаючи службовим становищем, чиновники склали фіктивний акт прийому цього устаткування, підробивши звітну документацію. В цьому акті навіть відсутні номер та дата. Гроші обласного бюджету були перераховані на розрахунковий рахунок приватного підприємства-підрядника.

Котельну для лікарні досі не побудовано.

Кримінальну справу порушено за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах). Слідство триває.